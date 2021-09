Tonin sprejel obrambna ministra Portugalske in Latvije

Ljubljana, 3. septembra - Obrambni minister Matej Tonin je danes ločeno sprejel obrambna ministra Latvije in Portugalske, Artisa Pabriksa in Joaa Gomesa Cravinha. Pabriks in Tonin sta razpravljala o situaciji na Zahodnem Balkanu in o razmerah na območju Baltika. S portugalskim ministrom sta med drugim govorila o krepitvi obrambno-vojaškega sodelovanja.