Shell načrtuje širitev polnilnih mest za električne avtomobile

London, 4. septembra - Britansko-nizozemski energetski velikan Royal Dutch Shell namerava v Veliki Britaniji postaviti do 50.000 polnilnih mest za električne avtomobile. To naj bi njegova hčerinska družba Ubitricity, ki ponuja polnilna mesta za električna vozila na cestah po vsej Evropi, uresničila do konca leta 2025.