Z Vip Bandom začetek pete sezone Jazz Cluba na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 5. septembra - S koncertom Vip Banda, na katerem bo mogoče slišati vse od popa, rocka, funkyja, jazza pa do disco in latino ritmov, se bo 10. septembra začela peta sezona Jazz Cluba na Ljubljanskem gradu. Do konca decembra bodo v grajskih prostorih med drugim nastopili Eva Hren, Janez Bončina-Benč, Boris Cavazza kvintet in Lado Leskovar kvartet.