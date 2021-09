V Mali drami premiera predstave Učinek na temo zdravil in izolacije

Ljubljana, 3. septembra - V Ljubljanski Drami bodo v Mali drami premierno uprizorili predstavo britanske dramatičarke Lucy Prebble Učinek v režiji Eve Nine Lampič, ki so jo prikazali že februarja prek spleta. V predstavi igrajo Polona Juh, Rok Vihar, Eva Jesenovec in Klemen Janežič, zgodba pa se vrti okrog preizkušnja novega zdravila proti depresiji.