Predstavi ljubljanske Drame po spletnih premierah zdaj še na odru

Ljubljana, 1. septembra - V ljubljanski Drami so predstavili uprizoritvi, ki so ju prek spleta ponudili že v minuli sezoni, konec tedna pa bosta premierno zaživeli še na odru. V petek bo na sporedu predstava britanske avtorice Lucy Prebble Učinek v režiji Eve Nine Lampič, dan pozneje pa absurdistično-distopična enodejanka Samuela Becketta Konec igre v režiji Diega de Bree.