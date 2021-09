Nemčija bo krila do 80 odstotkov škode nastale zaradi julijskih poplav

Berlin, 1. septembra - Posameznikom in podjetjem, ki so jih sredi julija prizadele uničujoče poplave na zahodu Nemčije, bo država krila do 80 odstotkov nastale škode, je danes sporočila nemška vlada. V primeru izrednih stisk bo škoda lahko pokrita tudi v celoti, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.