Koper, 1. septembra - Z današnjim dnem je zaživela Medobčinska uprava Istre s sedežem v Kopru. Kot so ob slovesnosti, ki so jo priredili ob tej priložnosti, poudarili istrski župani, bodo poleg privarčevanega denarja s tem občanom nudili višjo kakovost storitev. Medobčinska uprava trenutno ima 55 zaposlenih, do konca leta pa naj bi število naraslo na 71.