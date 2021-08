ZN: Osvinčeni bencin se nikjer na svetu ne uporablja več

Nairobi, 30. avgusta - Uporaba osvinčenega bencina je po vsem svetu izkoreninjena, je danes objavil Program Združenih narodov za okolje (UNEP) in to dejstvo označil kot pomemben mejnik, ki bo preprečil več kot 1,2 milijona prezgodnjih smrti in svetovnim gospodarstvom prihranil 2440 milijard dolarjev letno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.