Mufti Porić razkazal Muslimanski kulturni center katarski delegaciji

Ljubljana, 30. avgusta - Mufti Nevzet Porić je danes sprejel visoko delegacijo katarskega zunanjega ministrstva in jim razkazal Muslimanski kulturni center, ki je nastal tudi s katarsko pomočjo. Strinjali so se, da je ta center projekt, ki bo povezoval ljudi in prispeval k medsebojnemu sožitju, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.