Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Novo mesto

Obiski hospitaliziranih pacientov so še vedno dovoljeni, vendar z izpolnjevanjem PCT pogoja in upoštevanjem sledečih podrobnosti. Dovoljen je obisk ene zdrave osebe do 15 minut, dvakrat tedensko, vsak dan med 15. in 17. uro. Obiskovalci se morajo predhodno najaviti na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta. Po predhodnem dogovoru na oddelku se izjemoma lahko vsak dan dovoli obisk enega zdravega svojca pri umirajočem ali kritično bolnem pacientu.

Na ginekološko-porodniškem oddelku je dovoljen obisk vsak dan za 30 minut, med 15. in 16. uro, prav tako je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu. Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.

Vsak obiskovalec mora, poleg PCT pogoja, s seboj prinesti tudi izpolnjen in podpisan vprašalnik, ki je dostopen s klikom na povezavo: https://www.sb-nm.si/datoteke/OB-074_Vprašalnik.pdf. Prosijo, da vprašalnik izročite medicinskemu osebju na oddelku.