Hrvaška sprejela prvih 19 državljanov Afganistana

Zagreb/Split, 30. avgusta - Na Hrvaško je v soboto zvečer prispela skupina 19 državljanov Afganistana, ki so bili večletna podpora delegaciji Evropske unije. Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je danes napovedal, da bo Hrvaške sprejela še nekaj državljanov Afganistana, predvsem žensk in otrok.