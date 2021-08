Platforma sodobnega plesa na temo sobivanja

Maribor, 31. avgusta - S plesno-lutkovno predstavo Po zabavi španskega koreografa in plesalca Thomasa Noona se danes v Mariboru pričenja 15. Platforma sodobnega plesa. Tema letošnjega festivala je sobivanje, plesne predstave, ki so na programu, pa po besedah umetniške in programske vodje Mojce Kasjak tematizirajo odnose.