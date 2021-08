Mariborski turizem poleti beležil skoraj 60-odstotno rast

Maribor, 30. avgusta - Mariborski turizem je junija in julija v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležil 59-odstotno rast nočitev in 64-odstotno rast prihodov turistov. Julija je bilo razmerje nočitev z 80 odstotki močno v prid tujcev, pri prihodih je bil njihov delež celo 85-odstoten. Največ je bilo Nemcev, Poljakov, Avstrijcev, Čehov, Italijanov in Srbov.