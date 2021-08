V Karlovyh Varyh slavil film Strahinja Banović

Karlovy Vary, 28. avgusta - Na 55. filmskem festivalu v Karlovyh Varyh je na nocojšnji podelitvi nagrad kristalni globus prejel film Strahinja Banović z angleškim naslovom As Far as I Can Walk srbskega režiserja Stefana Arsenijevića. Ibrahim Koma je prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu.