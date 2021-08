AMZS in policija osveščajo pred vrnitvijo otrok v šole

Koper, 27. avgusta - Ob začetku novega šolskega leta Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) v sodelovanju z avto-moto društvi in policijo po vsej Sloveniji izvaja aktivnosti, s katerimi voznike in druge udeležence v prometu opozarja, da se otroci vračajo v šolske klopi in na šolske poti. Kot so poudarili na dogodku v Kopru, imajo otroci pravico do varnosti vseh 365 dni.