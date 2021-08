Mineva 90 let od premiere prvega slovenskega filma V kraljestvu Zlatoroga

Ljubljana, 29. avgusta - Mineva 90 let od premiere filma V kraljestvu Zlatoroga v režiji Janka Ravnika, ki velja za prvi slovenski igrani, dokumentarni, celovečerni, črno-beli in nemi film. Kot je za STA še povedala Majda Širca gre za film, ki išče ravnotežje med filmsko zgodbo in prikazovanjem pohodništva oziroma gorništva, nastal pa je z veliko odpovedi in entuziazma.