Policija prijela osumljena za rop moškega v Ljubljani

Ljubljana, 27. avgusta - Policisti policijske postaje Ljubljana Moste so 20. avgusta na Zaloški cesti v Ljubljani obravnavali kaznivo dejanje ropa, ko sta storilca pristopila do oškodovanca, ga pretepla in mu ukradla torbico s 3700 evri gotovine. Obema so po zbranih obvestilih odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.