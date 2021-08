Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 8.)

Ljubljana, 26. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o razmerah zaradi novega koronavirusa v Sloveniji, ki se slabšajo. Prav tako so poročale o srečanju predsednika slovenskega parlamenta Igorja Zorčiča s predsednikom srbskega parlamenta Ivico Dačićem in o prijavljanju lobističnih stikov premierja Janeza Janše.