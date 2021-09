Tedenski pregled - svet od 27. 8. do 2. 9.

Ljubljana, 3. septembra - ZDA in zaveznice so končale umik iz Afganistana, EU pa je napovedala, da bo preprečila nenadzorovan prihod migrantov od tam v unijo. EU je sicer dosegla cilj 70-odstotne precepljenosti odraslih proti covidu-19. V ZDA je precej škode povzročila tropska nevihta Ida. V Teksasu pa so sprejeli strog zakon o omejevanju splava.