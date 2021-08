Komisija za nadzor javnih financ tudi s pozivom KPK, naj preveri Janševo prijavljanje lobističnih stikov

Ljubljana, 26. avgusta - Komisija za nadzor javnih financ predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, naj preveri, ali je Janez Janša v obdobju, ko je bil funkcionar, prijavil stike s predstavniki, lastniki ali lobisti podjetij, ki so med večjimi dobavitelji javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom. Tako so sklenili na današnji seji.