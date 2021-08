Delodajalci pred srečanjem socialnih partnerjev pozivajo k strpnemu dialogu

Ljubljana, 26. avgusta - Združenje delodajalcev Slovenije pred današnjim srečanjem predsednika Boruta Pahorja s socialnimi partnerji in vlado izpostavlja, da je dialog v okviru ESS ključen za razvoj, v kriznih časih pa je še toliko bolj pomemben. Tokratna kriza, ki se odraža v vseh porah gospodarstva in družbe, zahteva še bolj strpen in trden socialni dialog, menijo.