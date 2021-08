SBI TOP sklenil s padcem

Ljubljana, 25. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,36-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Borzni posredniki so sklenili za nekaj več kot 910.000 evrov poslov, največ zanimanja pa je bilo za delnice Petrola in Krke. Delnice Intereurope so zabeležile skoraj 10-odstotno rast.