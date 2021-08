Hojsa naj bi zaradi domnevno spornega tvita zaslišali kriminalisti

Ljubljana, 25. avgusta - Minister Aleš Hojs naj bi se po medijskem poročanju okoli poldne zaradi tvita o "svinjah in biserih" zagovarjal pred kriminalisti. Na PU Ljubljana so potrdili le, da kriminalisti na podlagi prijete prijave vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja s področja dejanj zoper čast in dobro ime, ki ga usmerja pristojno tožilstvo.