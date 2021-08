Pionirski dom optimistično v novo šolsko leto in s pozivom, naj se šole ne zapirajo

Ljubljana, 25. avgusta - Pionirski dom je čez poletje izvedel 19 programov poletnih počitniških šol, ki jih je obiskalo 209 tečajnikov. V novo šolsko leto zavod vstopa optimistično in napoveduje osem različnih festivalov, ki so namenjeni mladim iz Slovenije in tujine. Ob tem glede na izkušnje ob epidemiji novega koronavirusa pristojne pozivajo, naj šol ne zapirajo.