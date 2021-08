Nemški strojevodje končali dvodnevno stavko

Berlin, 25. avgusta - Stavka, ki jo je sklical sindikat nemških strojevodij GDL in je v minulih dveh dneh povzročala nevšečnosti v železniškem prometu, je končana, so potrdil v sindikatu in upravljalcu nemških železnic Deutsche Bahn. V omenjeni družbi pričakujejo, da se bo promet normaliziral tekom dneva.