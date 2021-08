Ob 101. obletnici požiga tržaškega Narodnega doma monografija Ogenj, ki je zajel Evropo

Ljubljana, 25. avgusta - Ob 101. obletnici požiga tržaškega Narodnega doma je izšla monografija Ogenj, ki je zajel Evropo zgodovinarjev Boruta Klabjana in Gorazda Bajca. Kot je na današnji predstavitvi poudaril Bajc, je knjiga napisana zgodovinsko in ne politično pravilno. Dogodek so posvetili 108. rojstnemu dnevu pisatelja Borisa Pahorja, ki je bil priča požigu.