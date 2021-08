New York dobil svojo prvo guvernerko

Washington, 24. avgusta - Zvezna država New York je dobila svojo prvo guvernerko. Po odstopu Andrewa Cuoma zaradi spolnega škandala je danes za newyorško guvernerko prisegla Kathy Hochul. Do sedaj je bila Hochulova namestnica Cuoma, zvezno državo pa bo predvidoma vodila do decembra 2022, poroča nemška tiskovna agencija dpa.