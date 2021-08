Nemčija z drugim najvišjim primanjkljajem od združitve

Berlin, 24. avgusta - Večmilijardne državne pomoči prizadetim zaradi pandemije covida-19 so navrtale globoko luknjo v nemške javne finance. Zvezna vlada, dežele, občine in skladi za socialno varnost so imeli v letošnjem prvem polletju za 80,9 milijarde evrov večjo porabo, kot pa so imeli prihodkov. To pomeni primanjkljaj v višini 4,7 odstotka BDP.