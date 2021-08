Klinika Golnik in celjska bolnišnica od danes ponovno sprejemata covidne bolnike

Celje/Golnik, 23. avgusta - Zaradi naraščajočega števila okužb od danes poleg UKC Ljubljana in Maribor covidne bolnike sprejemata tudi Klinika Golnik in bolnišnica Celje. V slednji so danes že sprejeli prve tri bolnike. Največja težava je negovalni kader, ki ga je v celjski bolnišnici manj kot v drugem in tretjem valu.