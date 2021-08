Baltske države in Poljska pozivajo ZN k ukrepom proti Belorusiji

Varšava, 23. avgusta - Baltske države in Poljska so danes pozvale Združene narode, naj ukrepajo proti Belorusiji, ki spodbuja nezakonit prihod migrantov z Bližnjega vzhoda na ozemlje Evropske unije. Premierji Poljske, Litve, Latvije in Estonije so v skupni izjavi zapisali, da režim Aleksandra Lukašenka "načrtno in sistematično organizira" prihod migrantov v unijo.