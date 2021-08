Poplave v ZDA zahtevale več kot 20 življenj

Washington, 23. avgusta - Uničujoče poplave, ki so prizadele ameriško zvezno državo Tennessee, so zahtevale najmanj 21 življenj, več deset ljudi še vedno pogrešajo, so v nedeljo sporočile tamkajšnje oblasti. Zaradi tropske nevihte Henri, ki je v nedeljo dosegla obalo ZDA, pa je brez električne energije več kot 120.000 domov na severovzhodu države.