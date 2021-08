Severovzhod ZDA se ob prihajajočem orkanu pripravlja na najhujše

New York, 22. avgusta - New York in ostale zvezne države na severovzhodu ZDA so dosegle prve dežne kaplje zunanjih robov orkana Henri. Viharni veter in deževje naj bi jih dosegla sredi dneva po lokalnem času, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj se pripravijo na najhujše. Nacionalni center za orkane je pozneje intenziteto orkana znižal na raven tropske nevihte, poroča dpa.