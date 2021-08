Unicef: Milijardo otrok močno ogrožajo učinki podnebne krize

New York, 20. avgusta - Milijarda oziroma skoraj polovica vseh otrok na svetu živi v eni od 33 zaradi podnebnih sprememb izredno ogroženih držav, ugotavlja danes objavljeno poročilo Unicefa. Učinki podnebnih sprememb najbolj ogrožajo zdravje, izobraževanje in zaščito mladih, ki živijo v Srednjeafriški republiki, Čadu, Nigeriji, Gvineji in Gvineji Bisao.