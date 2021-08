Primorske novice o epidemioloških ukrepih (20. 8.)

Koper, 19. avgusta - Maja Pertič Gombač v komentarju Razumem te. Zaupam ti. piše o epidemioloških ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa, ki se neprestano spreminjajo. A kot opozarja avtorica, država že od začetka epidemije ljudi straši in jim grozi, pri čemer pa ji ne uspe vzpostaviti zaupanja ne v odnosu do institucij in ne med državljani.