Zaživel spletni portal dobrot slovenskih kmetij

Ljubljana, 19. avgusta - V minoritskem samostanu na Ptuju bo od 3. do 5. septembra potekal 32. festival dobrot slovenskih kmetij. Letos so senzorično ocenili 987 izdelkov kmetij iz države in zamejstva, priznanja jih bo na festivalu dobilo 883. Ob tej priložnosti je zaživel portal dobrot slovenskih kmetij, katerega namen je predstavitev pridelkov in izdelkov končnim kupcem.