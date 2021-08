V enotedenskem poostrenem nadzoru obravnavali več kot 3000 prehitrih voznikov

Ljubljana, 19. avgusta - V tednu med 9. in 15. avgustom je potekal tretji del akcije Hitrost, ki je bila tokrat tudi evropsko usklajena. V tem času so policisti ugotovili kar 3396 prekoračitev hitrosti. Od teh so 2501 prekoračitev obravnavali v naselju, 497 na cestah izven naselja in 398 na avtocestah, so sporočili z Generalne policijske uprave.