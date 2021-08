Družba SiDG bo kupila poslovno stavbo v Kočevju

Kočevje, 19. avgusta - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo od podjetja Gozdarstvo Grča kupila poslovno stavbo v Kočevju, v kateri ima sedež in za katero je doslej imela sklenjeno najemno razmerje. Stavbo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, dostopnimi potmi in parkiriščem bo družba kupila za 925.000 evrov, so sporočili iz SiDG.