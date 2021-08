V Kopru bodo ozelenili park nad Parkirno hišo Belveder

Koper, 19. avgusta - Mestna občina Koper je danes v sklopu hortikulturne ureditve parka nad Parkirno hišo Belveder začela postavljati rastlinje, s katerim želijo zagotoviti dodatno ozelenitev javnih površin, namenjenih druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa, so sporočili z občine Koper. V okviru projekta bodo posadili 51 dreves in več kot 2000 grmovnic.