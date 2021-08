Nominiranci nagrade novo mesto spregovorili o formi kratke zgodbe

Ljubljana, 19. avgusta - Pod okriljem Založbe Goga in Društva slovenskih literarnih kritikov so v sredo zvečer na Vodnikovi domačiji gostili nominirance nagrade novo mesto. V pogovoru s predsednico žirije Silvijo Žnidar so Marko Golja, Anja Mugerli, Carlos Pascual in Agata Tomažič spregovorili o formi kratke zgodbe, ki je, kot so se strinjali, ena težjih pripovednih vrst.