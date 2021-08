V Cankarjevem domu premiera baletne predstave Dunajski večer

Ljubljana, 26. avgusta - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi premiera baletne predstave Dunajski večer v koreografiji Renata Zanelle, ki je koprodukcija CD ter SNG Opera in balet Ljubljana. V predstavi, ki odseva zgodovinski čas in vpliv glasbe na evropsko zgodovino, bo zazvenela glasba Beethovna, Johanna Straussa, Johanna Straussa ml., Josefa Straussa in Gustava Mahlerja.