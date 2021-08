Primorske novice o plačljivem hitrem testiranju proti covidu-19 (18. 8.)

Koper, 17. avgusta - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Med denarjem in odgovornostjo piše o pogoju PCT, ki je že ali še bo obveza za širok krog dejavnosti in storitev, kar ni previsoka cena. Izpostavi, da bo s ponedeljkom hitro testiranje za večino državljanov postalo plačljivo. Ukrep je, kot pravi, v osnovi smiseln, a žal s pomanjkljivostmi in nedoslednostmi.