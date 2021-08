Nemška vlada po koronski pomoči zmanjšuje delež v Lufthansi

Berlin, 16. avgusta - Nemška vlada se je 14 mesecev po tem, ko je vplačala nove delnice in pridobila 20-odstotno lastništvo Lufthanse, s čimer je letalskemu prevozniku pomagala prebroditi koronsko krizo, odločila, da se bo od prvega paketa delnic ločila. To pomeni, da bo do 29,9 milijona evrov Lufthansinih delnic kmalu na voljo na borzi.