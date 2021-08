V skupnosti socialnih zavodov za boljše delovne pogoje v domovih

Ljubljana, 16. avgusta - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije menijo, da bi se moralo vprašanje preobremenjenosti osebja v domovih za starejše rešiti z zagotovitvijo boljših delovnih pogojev prek posodobitve kadrovskih normativov. Ti so zastareli in neprilagojeni potrebam stanovalcev, ki so vse starejši in potrebujejo vse več nege in oskrbe, so poudarili za STA.