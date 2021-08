Delo: Med kandidati za glavnega izvršnega direktorja DUTB Rožič in Rumpf

Ljubljana, 14. avgusta - Na razpis za mesto glavnega izvršnega direktorja DUTB so se prijavili sedanji vršilec dolžnosti Robert Rožič, Andrej Lazar in Marija Cerjak iz DUTB ter direktor zavoda za blagovne rezerve Toni Rumpf, na podlagi neuradnih informacij danes poroča Delo. Po nekaterih informacijah naj bi bilo sicer prijav pet, so dodali.