Pirančani ubranili naslov državnih prvakov v košarki 3x3

Ljubljana, 14. avgusta - Ljubljana je v petek zvečer gostila finala 18. državnega prvenstva v košarki 3x3, ki je to sezono v prenovljeni podobi potekal pod imenom Hud basket. Veliki zmagovalci finalnega turnirja, ki je dal prvake v petih kategorijah, so postali košarkarji Pirana, ki so se veselili ubranitve naslova državnih prvakov.