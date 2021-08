Pri šolskem centru v Ivančni Gorici urejajo avtobusno postajališče

Ivančna Gorica, 15. avgusta - Občina Ivančna Gorica je pri šolskemu centru v Ivančni Gorici, sočasno z gradnjo kolesarskih poti, začela z ureditvijo avtobusnega postajališča s postavitvijo sodobnih nadstrešnic za učence in dijake. Prva gradbena dela so stekla v tem tednu, končana pa naj bi bila do začetka novega šolskega leta, je zapisano na spletni strani občine.