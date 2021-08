Večji del opozicije za sklic nujne seje odbora za okolje zaradi ugotovitev poročila IPCC

Ljubljana, 13. avgusta - Poslanske skupine LMŠ, SD, SAB, Levica in NeP so vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za okolje, na kateri želijo spregovoriti o zaskrbljujočih ugotovitvah poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) za Slovenijo. V SAB so prepričani, da bo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov čim prej treba sprejeti in zaostriti ukrepe.