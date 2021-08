V Turčiji naraslo številno smrtnih žrtev poplav

Ankara, 13. avgusta - Število smrtnih žrtev poplav na severu Turčije je naraslo na 27. Več kot 1700 ljudi so prepeljali na varno, so danes sporočili iz agencije za krizno upravljanje. Najhuje so prizadete regije Kastamonu, Sinop in Bartin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.