V Locarnu s podelitvijo nagrad sklep 74. filmskega festivala

Locarno, 14. avgusta - V švicarskem Locarnu se bo danes s podelitvijo nagrad sklenil 74. mednarodni filmski festival. Po lanski spletni izdaji so bile letos projekcije znova na glavnem mestnem trgu. Za zlatega leoparda se poteguje 17 filmov, v tekmovalne programe so bili uvrščeni tudi trije slovenski filmi, ki so na festivalu doživeli svetovno premiero.