V Španiji in na Portugalskem sredi vročinskega vala svarila pred požari

Lizbona/Madrid, 12. avgusta - V Španiji in na Portugalskem so pristojne oblasti izdale opozorila pred požari, saj je državi zajel vročinski val, ki se je v zadnjih dneh z jugovzhoda Evrope pomaknil proti Pirenejskemu polotoku. V prihodnjih dneh se bo temperatura glede na napovedi na območju povzpela do okrog 40 stopinj Celzija, na jugu Španije pa še nekaj stopinj višje.